Трамп и Байден раскритиковали друг друга по поводу вакцины от COVID-19

08.09.2020, 9:40, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвиженцы Демократической партии на пост президента и вице-президента, Джо Байден и Камала Харрис, «должны немедленно извиниться за безрассудную антивакцинную риторику».

Байден заявил, что он хотел бы увидеть вакцину уже на следующий день, даже если это стоило бы ему выборов.

Однако, по его словам, даже если хорошая вакцина появится, «люди будут неохотно ее принимать», поскольку постоянные неверные заявления президента в отношении вируса, «подрывают общественное доверие».

«Он наговорил так много вещей, которые являются неправдой», – сказал Байден.

В беседе с журналистами Трамп сказал, что вопреки «политической лжи», любая вакцина, одобренная федеральным правительством для массового применения, будет «очень безопасной и очень эффективной».

Кандидаты в президенты от Республиканской и Демократической партий выступили с этими заявлениями в День труда, когда предвыборная кампания вышла на финишную прямую.

Байден отправился в понедельник в ключевой колеблющийся штат, Пенсильванию, где провел виртуальную встречу с общественностью с президентом Американской федерации труда – Конгрессом промышленных профсоюзов Ричардом Трумкой.

Бывший вице-президент Байден обвинил Трампа в неэффективном управлении в условиях пандемии коронавируса, которое привело к дополнительным экономическим потрясениям и увольнениям миллионов работников.

В свою очередь, Трамп высоко оценил работу своей администрации в условиях пандемии, предсказав быстрое, «супер-V-образное» восстановление американской экономики и предсказал, что если Байден, которого он назвал «глупым человеком», победит на выборах, «Китай завладеет этой страной».

«Сейчас мы полностью независимы в энергетическом плане, – сказал Трамп. – Джо Байден и радикальные социалистические демократы немедленно обрушат экономику».

Трамп представляет себя политиком, противостоящим Китаю в торговых вопросах, и критикующим Пекин за то, что тот допустил распространение коронавируса по всему миру, что сорвало экономическое восстановление Америки.

Уровень безработицы в США в августе упал до 8,4 процента, но экономические эксперты утверждают, что потребуются месяцы, прежде чем экономическое восстановление станет более устойчивым.

Около половины из 22 миллионов рабочих мест, потерянных за время пандемии, уже восстановились, но многие работодатели сокращают штаты, несмотря на возобновление работы своего бизнеса.

Байден заручился поддержкой трех профсоюзных организаций: Международного союза трудящихся Северной Америки, Международного союза лифтостроителей и Национальной федерации федеральных служащих.

В общей сложности эти три профсоюза представляют интересы сотен тысяч рабочих по всей стране, на поддержку которых рассчитывает штаб Байдена.

Трамп указал, что его поддержали профсоюзы полицейских, что говорит о необходимости «закона и порядка» на фоне мирных городских демонстраций и случаев насилия на акциях протеста в ответ на гибель чернокожих от рук полиции во многих городах.