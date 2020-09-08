 

В Крыму назвали условие визита миссии ООН для оценки ситуации с водой

08.09.2020, 9:35, Новости дня

Крым готов принять мониторинговую миссию ООН для оценки ситуации с водой на полуострове, если она согласует свой визит с МИД России, сообщил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«Мы открыты для всех и готовы принимать различных международных наблюдателей, но эти визиты должны соответствовать нормам международного и нашего национального законодательства. Миссия ООН может посетить Крым при условии согласования своего визита с МИД России», – цитирует РИА «Новости» Бобкова.

По его словам, переговоры на счет визита миссии ООН в Крым пока даже не начались.

«ООН больше заботит, с какой стороны они будут въезжать в Крым, чем насущные проблемы крымчан и реальная ситуация на полуострове», – подчеркнул Бобков.

Ранее официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что основная ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России, но и у Украины есть обязанности. Также она сообщила о готовности мониторинговой миссии ООН посетить полуостров.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

В августе военнослужащие завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.



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