 

“Недопустимо из соображений безопасности и интересов ФРГ”. Бундесвер не будет передавать РФ результаты анализов Навального

08.09.2020, 9:20, Новости дня

В институте фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене, где обнаружили следы отравляющего вещества из группы “Новичок” в образцах российского оппозиционера Алексея Навального, заявили, что не могут передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности. Об этом в комментарии российской “Новой газете” сообщил официальный представитель медико-санитарной службы бундесвера.

“Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях бундесвера в отношении соответствующих веществ. В столь деликатной сфере это недопустимо из соображений безопасности и интересов ФРГ”, – заявили в институте.

1 сентября стало известно, что Генпрокуратура РФ запросила у Германии результаты анализов Навального. Российские прокуроры просили предоставить данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на “Новичок”. Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Врачи клиники “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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