 

В Украине за два месяца вдвое увеличилось число госпитализированных с COVID-19 – Минздрав

08.09.2020, 9:20, Новости дня

В Украине значительно увеличилось количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Об этом 8 сентября сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Растет количество госпитализированных людей. Мы приближаемся уже к 8 тыс. человек, которые сейчас госпитализированы, и по сравнению, например, с июлем это количество выросло более чем в 2,5 раза. На середину июля это было 3,5 тыс. человек”, – сказал глава Минздрава.

Он отметил, что медицинская система Украины “наращивает мощности” с точки зрения предоставления помощи больным COVID-19.

По состоянию на 8 сентября в Украине зарегистрировано 140 479 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки их стало больше на 2411. С начала эпидемии скончалось 2934 больных с COVID-19, вылечились 63 546.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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