 

Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП

08.09.2020, 8:08, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал признание Михаилом Ефремовым вины по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

Мясников в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что лучшим для народного артиста было бы умереть в устроенной им аварии, так как в этом случае он «сохранил бы часть своего достоинства».

При этом телеведущий усомнился в искренности раскаяния Ефремова. «Он просто не мужчина. Ефремов – трус и подлец!», – заявил Мясников, предположивший, что актер постоянно лгал и хотел «отмазаться», однако это у него не вышло.

«Тогда он решил «сознаться» в надежде получить послабление – вдруг судья зачтет?» – отметил он.

Мясников также заявил, что Ефремов своим поведением полностью уничтожил себя, добавив, что дал бы ему максимально возможное наказание.

Напомним, в четверг Ефремов признал вину в ДТП. Прокурор запросила для него 11 лет колонии общего режима.

Вдова, брат и младший сын Сергея Захарова, погибшего в аварии, заявили к актеру Ефремову иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Старший сын погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова запросил компенсацию в виде 7,5 млн рублей.



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