Нефть подешевела на опасениях влияния коронавируса на спрос

08.09.2020, 8:08, Новости дня

Цены на нефть во вторник утром снижаются, WTI дешевеет почти на 2%, инвесторы беспокоятся, что увеличение числа случаев коронавируса снова приведет к снижению спроса на черное золото, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14%, до 41,95 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – падала на 1,94%, до 39 долларов за баррель, передает РИА «Новости»

Инвесторы находятся под влиянием растущих опасений по поводу возможного роста числа случаев заболевания COVID-19 после длинных выходных, посвященных Дню труда в США, который также является своеобразным окончанием пикового сезона вождения в США, что может сказаться на снижении спроса на топливо.

Глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо, мнение которого приводит Reuters, считает, что выход из «летнего пикового сезона вождения в США, который является сезонным фактором, переориентировал внимание рынка» на то, насколько сильное восстановление спроса наблюдается в мире.

Агентство Рейтер отметило, что в праздничные выходные число заболевших коронавирусом выросло в 22 из 50 штатов США. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Соединенных Штатах зафиксировали 6 277 847 случаев заражения коронавирусом, скончались 188941 человек.

«Это (рост числа новых вспышек COVID-19) вызвало опасения, что недавнее восстановление спроса может быть остановлено, поскольку широкая общественность по-прежнему осторожно относится к длительным поездкам», – считают аналитики ANZ Research, мнение которых также приводит агентство.