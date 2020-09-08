 

Нефть подешевела на опасениях влияния коронавируса на спрос

08.09.2020, 8:08, Новости дня

Цены на нефть во вторник утром снижаются, WTI дешевеет почти на 2%, инвесторы беспокоятся, что увеличение числа случаев коронавируса снова приведет к снижению спроса на черное золото, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14%, до 41,95 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – падала на 1,94%, до 39 долларов за баррель, передает РИА «Новости»

Инвесторы находятся под влиянием растущих опасений по поводу возможного роста числа случаев заболевания COVID-19 после длинных выходных, посвященных Дню труда в США, который также является своеобразным окончанием пикового сезона вождения в США, что может сказаться на снижении спроса на топливо.

Глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо, мнение которого приводит Reuters, считает, что выход из «летнего пикового сезона вождения в США, который является сезонным фактором, переориентировал внимание рынка» на то, насколько сильное восстановление спроса наблюдается в мире.

Агентство Рейтер отметило, что в праздничные выходные число заболевших коронавирусом выросло в 22 из 50 штатов США. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Соединенных Штатах зафиксировали 6 277 847 случаев заражения коронавирусом, скончались 188941 человек.

«Это (рост числа новых вспышек COVID-19) вызвало опасения, что недавнее восстановление спроса может быть остановлено, поскольку широкая общественность по-прежнему осторожно относится к длительным поездкам», – считают аналитики ANZ Research, мнение которых также приводит агентство.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Политолог объяснил преимущества трехдневного голосования

26.07 / Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом

29.08 / Южная Корея обнаружила российские военные самолеты над Японским морем

10.08 / Задержанные в Минске журналисты «Дождя» вернулись в Россию

03.09 / Кириенко заявил о неограниченных возможностях для молодежи на «Тавриде – АРТ»

17.08 / Кто рано встаёт, тот на пляж попадёт — Бельгия ввела квоты для туристов

25.06 / Грызлов заявил о начале диалога Киева и Донбасса по закону об особом статусе

13.07 / В Кировоградской области женщина получила 1,2 млн грн, выдав себя за вдову погибшего воина АТО

20.07 / В Польше задержали бывшего и.о. главы “Укравтодора” Новака

08.07 / Турция продолжит производство деталей для истребителей F-35 до 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска