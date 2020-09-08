В Госдуме предложили наказывать за недобросовестную рекламу

08.09.2020, 8:08, Новости дня

За распространение в Сети или по телефону недостоверных сведений о товарах и услугах, а также дистанционную продажу некачественной продукции предлагается ввести административную ответственность, в Госдуме идет работа над соответствующим законопроектом, сообщил автор инициативы, замруководителя думской фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа.

Чепа пояснил, что во время режима самоизоляции участились случаи распространения недостоверных сведений о продукции и услугах магазинов по телефону и в Сети, а также мошенничества в сфере дистанционной продажи товаров, передает РИА «Новости».

«За свои нечестные действия компании, которые дают рекламу, не несут никакой административной ответственности, и это неправильно. Потребители должны иметь право на достоверную информацию об условиях, о качестве продукции, и все должно соответствовать закону и назначению (…) Я готовлю поправку в законы «О рекламе» и «О защите прав потребителей» в связи с участившимися недобросовестными практиками продаж различных товаров», – добавил он.

Парламентарий привел в качестве примера ситуацию, когда сотрудники магазина, расположенного в Москве, звонят, чтобы сообщить о выгодной акции по продаже автомобиля: «Эта информация может распространяться по разным городам. Люди едут в Москву за удачным предложением, а они говорят: «У нас этого менеджера, который с вами связывался, нет на работе» или «У нас такого автомобиля сегодня нет, есть другой автомобиль». И начинают вводить в заблуждение, предлагают различные товары или услуги».

Кроме того, при дистанционной продаже магазины нередко присылают бракованные изделия, которые крайне сложно вернуть, так как одна фирма заявляет, что отвечает только за доставку, а другая находит иные доводы. Таким образом, на данный момент права потребителей в этой области ущемлены и люди часто не могут ничего добиться.

Размер штрафов за подобные правонарушения пока обсуждается. Парламентарий отметил, что штрафы не должны быть маленькими, так как в таком случае нарушители будут ими пренебрегать, но и устанавливать очень большие штрафы автор проекта не считает разумным: «Бывают ошибки. (Нужно), чтобы эти штрафы не губили бизнес».

Внести законопроект в Госдуму планируют в осеннюю сессию 2020 года.

Ранее медиахолдинги подписали меморандум о борьбе с мошенничеством в социальной рекламе.