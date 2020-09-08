 

Китай предложил глобальные стандарты безопасности данных

08.09.2020, 7:08, Новости дня

Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил о готовности Пекина запустить инициативу по глобальной безопасности данных, которая должна стать ответом на современные проблемы и вызовы.

«В ответ на новые проблемы и вызовы, Китай готов запустить инициативу по глобальной безопасности данных, все стороны могут принять в ней активное участие», – передает РИА «Новости» слова Ван И.

Министр пояснил, что инициатива прежде всего предусматривает противодействие использованию информационных технологий для нанесения ущерба критической инфраструктуре других стран или хищения важных данных.

Вместе с тем, инициатива предусматривает принятие мер по предотвращению и пресечению действий, связанных с нарушениями конфиденциальности личной информации, а также не допускает злоупотребления информационными технологиями для проведения широкомасштабного наблюдения за другими странами или незаконного сбора личной информации граждан других стран.

В рамках предложенной инициативы, компании обязаны будут соблюдать законодательство стран, где они ведут деятельность, также власти не смогут принудить компании хранить в своей стране данные, созданные и полученные за рубежом.

Инициатива требует уважать суверенитет и юрисдикцию других стран, а также их права на управление данными, предусматривает недопустимость запрашивать данные, находящиеся в других странах, напрямую у компаний или частных лиц.

Участники инициативы должны будут воспользоваться соответствующими каналами, например каналами юридической помощи, если в рамках правоприменения им понадобится затребовать данные, находящиеся в другой стране.

Помимо этого, инициатива будет требовать от поставщиков продуктов и услуг в области информационных технологий, чтобы они ни в коем случае не создавали в своей продукции какие-либо лазейки для незаконного получения данных пользователей.

Указывается, что компании, занимающиеся информационными технологиями, не должны использовать зависимость пользователей от их продукции для получения незаконных выгод.

Ван И объявил о данной инициативе Пекина на фоне обострения напряженности в отношениях КНР и США по таким вопросам, как торговля и конкуренция в технологической сфере.

В понедельник СМИ сообщили, что Пекин решил предложить собственную инициативу по созданию глобальных стандартов безопасности сетевых данных.



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