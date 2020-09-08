Трамп счел Обаму и Байдена заслуживающими 50 лет тюрьмы «за измену»

08.09.2020, 6:48, Новости дня

Бывший президент-демократ США Барак Обама и его вице-президент Джозеф Байден, находясь у власти, совершили преступление, за которое республиканцев ждало бы 50-летнее тюремное заключение, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

По его словам, демократы в рамках предвыборной кампании «играют грязно», а «самым грязным трюком могут стать 80 млн бюллетеней для голосования, которых избиратели не запрашивали», эти бюллетени «просто рассылают по всей стране».

«Я называю их непрошеными бюллетенями. Это будет самая грязная кампания», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Трамп считает, что Демократическая партия предлагает голосовать по почте, чтобы «украсть выборы».

Кроме того, Трамп заявил, что в 2016 году демократы «осуществляли слежку» за ним, к «этому были причастны» Обама и Байден. Также Трамп заявил, что «они составили лживое досье», которое «было оплачено» соперником Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

По словам президента США, Обаму и Байдена «поймали» на слежке за Трампом. Если бы такое совершили республиканцы, добавил он, то «оказались бы в тюрьме на 50 лет за измену».

Трамп заявил, что «Байден обещает уничтожить энергетическую промышленность США» и «применять тот же курс, который приводит к отключениям электроэнергии в Калифорнии». По словам Трампа, Байден «хочет, чтобы все освещалось за счет ветра».

«Ему придется говорить с Китаем, Россией, Индией и многими другими странами, потому что они этого не делают, а если они не делают этого, то мы будем в очень невыгодном с экономической точки зрения положении», – сказал президент США, отметив, что сейчас США «в вопросе энергетики полностью независимы», а «Байден и радикальные социалисты-демократы тут же обрушат экономику».

Трамп уже обвинял администрацию Обамы в госизмене. Он неоднократно заявлял, что сотрудники спецслужб США вели слежку за его предвыборной кампанией в 2016 году. Расследование против Трампа проводилось агентами ФБР в 2016–2017 годах и носило кодовое название «Ураган перекрестного огня».