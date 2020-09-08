Еще одна страна открыла въезд для россиян

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08.09.2020, 5:48, Новости дня

Национальная авиакомпания Марокко объявила, что в страну будут допускать граждан других государств, которым не требуется виза, в том числе россиян, при наличии у них брони отеля или приглашения от марокканской компании.

Чтобы въехать в страну, необходимо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. По данным местных СМИ, туристы и бизнес-путешественники смогут въезжать в Марокко с 10 сентября. В эту дату заканчивается действия режима чрезвычайного положения, передает TourDom.

Так, россияне вскоре смогут посетить Марокко, но только транзитом через другие, открытые для полетов аэропорты. Отмечается, что перспективы возобновления прямых перелетов из РФ в Марокко неясны.

Напомним, Греция с 7 сентября на две недели открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.



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