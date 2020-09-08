 

Офицера Росгвардии в Перми обвинили в изнасиловании ребенка

08.09.2020, 4:48, Новости дня

Офицер Росгвардии задержан на отдыхе в Перми по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего.

«Обвиняемый в преступлении, совершенном по отношению к несовершеннолетнему, является уроженцем Приморского края. Военнослужащий Росгвардии проходил службу на Дальнем Востоке. В Пермском крае он находился в отпуске», – приводит Ura.ru выдержку из сообщения своего источника в силовых структурах.

Подозреваемый в совершении преступления имеет звание лейтенанта.

В пресс-службе Росгвардии РФ подтвердили информацию о задержании росгвардейца.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В случае доказательства вины военнослужащего он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Командование окажет всестороннюю помощь следствию в сборе объективной информации по данному факту», – отметили в ведомстве.

Ранее в Туле участковый изнасиловал капитана полиции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Киев выразил готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска

21.08 / Киевляне получат 92 млн грн социальных выплат ко Дню Независимости – Кличко

02.07 / WSJ – Саудовская Аравия угрожает Анголе и Нигерии новой ценовой войной

31.08 / Разумков сообщил, сколько нардепов заразилось коронавирусом

26.06 / Из-за COVID-19 ограничили количество СМИ. Херсонская облгосадминистрация ответила журналистам

01.07 / Участки для голосования по Конституции открылись в Хабаровском крае и Приморье

06.07 / Фотографы не поверили модели, заявившей об изнасиловании

07.08 / Трамп велел повторно ввести пошлины на алюминий из Канады

27.07 / Эксперт рассказал о давних связях Хафтара с ЦРУ

09.08 / Белорусские власти пригрозили закрыть портал TUT.BY за интервью с наблюдателем на выборах президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска