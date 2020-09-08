Офицера Росгвардии в Перми обвинили в изнасиловании ребенка
08.09.2020, 4:48, Новости дня
Офицер Росгвардии задержан на отдыхе в Перми по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего.
«Обвиняемый в преступлении, совершенном по отношению к несовершеннолетнему, является уроженцем Приморского края. Военнослужащий Росгвардии проходил службу на Дальнем Востоке. В Пермском крае он находился в отпуске», – приводит Ura.ru выдержку из сообщения своего источника в силовых структурах.
Подозреваемый в совершении преступления имеет звание лейтенанта.
В пресс-службе Росгвардии РФ подтвердили информацию о задержании росгвардейца.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В случае доказательства вины военнослужащего он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Командование окажет всестороннюю помощь следствию в сборе объективной информации по данному факту», – отметили в ведомстве.
Ранее в Туле участковый изнасиловал капитана полиции.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет