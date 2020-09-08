Сын обвиняемого в терроризме генерала СК сбежал в ОАЭ

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08.09.2020, 4:48, Новости дня

Сын экс-главы управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, обвиняемого в поджоге дома губернатора области, скрылся от следствия в ОАЭ, сказал следователь ФСБ в Мосгорсуде.

«23 марта сын Музраева [Михаил] скрылся в ОАЭ», – сказал следователь, обосновывая свою просьбу о продлении срока ареста Музраеву-старшему. При этом следователь не уточнил, что инкриминируется Мурзаеву-младшему, передает ТАСС.

Мосгорсуд впервые провел заседание по мере пресечения генералу СК в открытом для СМИ и слушателей режиме. По решению суда Музраев останется в СИЗО как минимум до 10 декабря.

Адвокаты и Музраев просили суд об изменении меры пресечения на домашний арест в связи с проблемами со здоровьем и необоснованностью обвинений.

«Следствие заявляет, что мне якобы необходимо было наладить отношения с губернатором, но зачем мне поджигать его дом, когда дважды в неделю мы играли с ним в теннис, у нас были хорошие, товарищеские отношения», – сказал подследственный.

Напомним, в ноябре 2016 года неизвестные пробрались на территорию частного дома, находившегося в пользовании губернатора Волгоградской области и членов его семьи. Злоумышленники попытались поджечь стену дома. По данному факту следователи регионального СК возбудили уголовные дела «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога» и «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности».

Были установлены пятеро подозреваемых, их руководителем был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов.

В июне 2019 года СК сообщал, что Музраев был задержан по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области.

Спустя месяц следствие предъявило Музраеву обвинение в терроризме и незаконном хранении боеприпасов.



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