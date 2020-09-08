Иностранные политики и общественные деятели отреагировали на дело Навального

08.09.2020, 4:26, Новости дня

Российское правительство предоставило прозрачные отчеты о деле блогера Алексея Навального, выводы можно делать только после соответствующего расследования, заявили в комментарии журналистам иностранные эксперты.

«Я с обеспокоенностью прочитал о недавнем деле о «подозрениях в отравлении» оппозиционного деятеля Навального, а также обвинениях многих зарубежных СМИ в адрес правительства России. Я считаю, что российское правительство было прозрачным в своих отчетах, включая материалы о здоровье Алексея Навального, и в настоящий момент расследование по этому вопросу не завершено», – отметил депутат парламента Малайзии Кельвин Йии Ли Вуен.

Он также счел справедливым для начала «позволить провести расследование и завершить все клинические исследования, а потом уже делать какие-либо выводы или даже подтверждать обвинения против правительства России».

«В конце концов, слишком рано приходить к каким-либо выводам. И завершить прозрачное и транспарентное расследование – в общих интересах. Только после этого должен быть предпринят следующий шаг к объективным действиям, без влияния людей, которые могут иметь свой интерес в этом деле», – добавил он

Как в свою очередь сообщил главный редактор шведского еженедельника Nya Tider Вавринец Сук, «многое остается неясным».

«Освещение в западных СМИ действительно переходило от одного вывода к другому. По-прежнему многое неясно. Конечно, чтобы получить соответствующую информацию, СМИ также должны изучить доказательства. Если доказательств нет, это действительно странно и подозрительно. Конечно, во всей этой истории есть политическая подоплека. У Навального нет такой большой общественной поддержки, и, такая известность, которую он получает сейчас, нужна его сторонникам», – отметил он.

Кроме того, главред подчеркнул, что транспортировка Навального в Германию, по его мнению, стала частью обвинения. «Они пытаются показать, что не доверяют медицине в России», – добавил он.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. По словам немецких врачей, долгосрочные последствия тяжелого отравления Навального оценивать рано, но он реагирует на обращенную к нему речь.

Национальная медицинская палата РФ обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для изучения причин состояния Навального.

Напомним, в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.