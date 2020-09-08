Умер актер Сергей Колтаков

08.09.2020, 3:08, Новости дня

Советский и российский актер, номинант на театральную премию «Чайка» Сергей Колтаков умер на 65-м году жизни, сообщил комедийный актер кино и телевидения Семен Слепаков.

«Умер гениальный артист и потрясающий человек – Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать», – написал Слепаков в своем Instagram.

Актер дебютировал в кино в 1981 году, в фильме Глеба Панфилова «Валентина».

Колтаков много снимался в годы перестройки, играя совершенно разные роли. Среди его работ стоит отметить роли в фильмах «Зеркало для героя», «Искусство жить в Одессе», «Армавир».

С началом 1990-х Колтаков снимался в кино реже (из наиболее известных ролей драматического плана – Федор Павлович Карамазов в телесериале «Братья Карамазовы», из комических – прокурор Бельский в фильмах «Мама, не горюй» и «Мама, не горюй – 2»). За исполнение роли Свидригайлова в спектакле «Сны Родиона Романовича» в 2006 году (Театральное товарищество 814 Олега Меньшикова) был номинирован на театральную премию «Чайка».