ЕС пригрозил Белоруссии санкциями
08.09.2020, 2:48, Новости дня
Власти Белоруссии должны освободить задержанных по политическим мотивам, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
ЕС осудил «непрекращающиеся необоснованные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам», которые проводят в Белоруссии «с самого начала предвыборной кампании», передает РИА «Новости».
ЕС ждет, что белорусские власти «обеспечат немедленное освобождение всех задержанных по политическим мотивам». ЕС введет санкции против ответственных за «насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов», заявил Боррель.
Напомним, Боррель рассказал о готовящемся санкционном списке из 20 человек. ЕС решил не включать президента Белоруссии Александра Лукашенко в этот список.
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