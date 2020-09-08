 

ЕС пригрозил Белоруссии санкциями

08.09.2020, 2:48, Новости дня

Власти Белоруссии должны освободить задержанных по политическим мотивам, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

ЕС осудил «непрекращающиеся необоснованные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам», которые проводят в Белоруссии «с самого начала предвыборной кампании», передает РИА «Новости».

ЕС ждет, что белорусские власти «обеспечат немедленное освобождение всех задержанных по политическим мотивам». ЕС введет санкции против ответственных за «насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов», заявил Боррель.

Напомним, Боррель рассказал о готовящемся санкционном списке из 20 человек. ЕС решил не включать президента Белоруссии Александра Лукашенко в этот список.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Венедиктов: Трамп бы с Патрушевым просто взасос целовался

28.06 / Этап “Формулы-1” в России может пройти со зрителями

29.07 / Новый корабль-носитель «Калибров» заложили в Комсомольске-на-Амуре

23.08 / Коронавирусом в мире заразились 23,2 млн человек

28.06 / Эксперты выяснили, почему с возрастом сложнее похудеть

02.08 / Генетики назвали страну, из которой в США вывезли больше всего рабов

28.08 / Премьер-министр Японии объявил об отставке по состоянию здоровья

19.07 / Российский оппозиционер Жуков: В РФ один из самых высоких показателей смертности от алкоголизма и первый показатель самоубийств в мире среди мужчин

28.07 / Автора фейка о взрыве моста во Владивостоке наказали

16.08 / Министерство обороны Великобритании раскритиковали за непродуманную борьбу с мигрантами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска