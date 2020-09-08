Названы привычки, которые негативно отражаются на зрении

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08.09.2020, 2:45, Новости дня

Экспертами были названы основные привычки, негативно влияющие на зрение. Самой главной из них является игнорирование необходимости солнцезащитных очков в зимнее время.

По словам специалистов, зимой солнце светит не менее ярко и глаза нуждаются в защите. Солнцезащитные очки не пропускают ультрафиолетовую радиацию на органы зрения и позволяют в течение долгих лет сохранять его. Также учеными была обнаружена связь между курением и катарактой. Как утверждают исследователи, курение ускоряет процесс макулярной дегенерации, приводящей к частичной потере зрения. Курение способствует повышению риска развития этого заболевания в два раза.

Кроме этого, чтобы сохранить здоровье эксперты советуют ограничить использование смартфонов, компьютеров и любых других портативных гаджетов. Синий цвет, который выделяют экраны, негативно влияет на радужную оболочку и вызывает ее деформацию.



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