Индия заявила о «предупредительных выстрелах» на границе с Китаем

08.09.2020, 2:40, Новости дня

Источники в правительстве Индии подтвердили журналистам, что выстрелы были произведены вдоль так называемой Линии фактического контроля (ЛФК) в восточной части Ладакха впервые с 1975 года, добавив, что ситуация теперь взята под контроль. Об этом сообщило издание New Delhi India.

Министерство обороны Китая выступило с заявлением, в котором говорилось о случае перестрелки между индийской армией и Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

«Индийская армия снова незаконно пересекла Линию фактического контроля в горах Шенпао у южного берега озера Пангонг Цо в понедельник», – заявил представитель Западного командования театра военных действий НОАК полковник Чжан Шуили.

Ссылаясь на этот инцидент, источник в индийской армии сообщил, что были произведены «предупредительные выстрелы». Войска на границе находятся в состоянии повышенной готовности с тех пор, как они взяли под свой контроль вершину Каала и вершину Шлема, сказал источник журналистам, добавив, что китайские войска продвигаются вперед, чтобы восстановить контроль над двумя стратегическими вершинами, выходящими на военные лагеря НОАК.

Полковник Шуили заявил о необходимости воздержаться от подобных «провокационных действий», потребовав от Индии провести проверку в отношении тех, кто открыл огонь.

Это первый зарегистрированный случай перестрелки на индийско-китайской границе с 1975 года. Ситуация на ЛФК обостряется, несмотря на многочисленные военные и дипломатические переговоры.

Министр обороны Индии Раджнат Сингх встретился со своим китайским коллегой Вей Фенхэ в Москве в кулуарах встречи стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чтобы обсудить этот вопрос.

В воскресенье прошла встреча на уровне бригадных командиров двух стран, но она не дала ощутимого результата.

Китай неоднократно обвинял Индию в эскалации ситуации и даже обвинил в столкновении в долине Галван, в результате которого погибли 20 индийских солдат.

Эскалация на Линии фактического контроля произошла за несколько дней до посещения министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром Москвы для участия на встрече стран-членов ШОС. Сообщается, что он проведет двусторонние переговоры со своим китайским коллегой Ван И.

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