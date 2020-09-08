 

Ущерб почти на 1 млн грн. Во Львовской области таможенник подделывал документы – Офис генпрокурора

08.09.2020, 2:17, Новости дня

Во Львовской области инспектор таможенного поста организовал поставку на территорию Украины грузовых автомобилей путем оформления документов на отдельные части авто. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины 7 сентября.

Такая схема в несколько раз снижала таможенные поступления в госбюджет и повлекла за собой убытки почти в 1 млн грн, отмечено в сообщении.

“Во время проведения следственных действий изъяты документы, свидетельствующие о противоправной деятельности по осуществлению таможенных процедур, наличные средства, которые могли быть получены как неправомерная выгода, и вещественные доказательства в виде растаможенных транспортных средств”, – сообщили в прокуратуре.

Инспектору, который организовал растаможивание с помощью изготовления заведомо поддельных документов и внесения недостоверных сведений в таможенные деклараций, сообщили о подозрении – ч. 3 ст. 27 (соучастие в уголовном преступлении),  ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 3 ст. 358 (подделка документов),  ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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