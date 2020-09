Джонсон и Макрон обсудили отравление Навального

08.09.2020, 2:17, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон выразили возмущение нападением на российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится в коммюнике по итогам телефонных переговоров Джонсона и Макрона, опубликованном 7 сентября на сайте британского правительства.

Россия должна немедленно объяснить, как лидера оппозиции отравили боевым отравляющим веществом “Новичок”, заявили Джонсон и Макрон.

Французский президент написал в Twitter, что обсуждал с британским премьером дальнейшие шаги в связи с применением яда против Навального.

Very good discussion with @BorisJohnson. We will step up our cooperation against migrant smugglers. We discussed steps to take following the poisoning of Alexeï Navalny, the situation in Lebanon and the future relationship between the European Union and the United Kingdom.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 7, 2020

Вечером 7 сентября министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России, чтобы выразить обеспокоенность случившемся с оппозиционером. Глава МИД Доминик Рааб напомнил, что в “послужном списке” российского государства уже значится применение “Новичка” – в британском Солсбери весной 2018 года.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел 20 августа в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на “Новичок”, заявили 2 сентября в правительстве Германии

Врачи клиники “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких.