 

Обычные инфекции могут провоцировать болезнь Альцгеймера

08.09.2020, 1:20, Новости дня

Во время нового исследования было обнаружено, что бета-амилоид, чье скопление является одной из причин болезни Альцгеймера, отличается противовирусными и противомикробными свойствами. Это дает ученым основание предполагать возможную связь между иммунным ответом на инфекции и развитием болезни Альцгеймера.

Во время работы ученые обратили внимание на белок IFITM3, участвующий в иммунном ответе на патогены. Он также играет ключевую роль в накоплении бета-амилоида в бляшках. Специалистами было выявлено, что IFITM3 изменяет активность фермента, который расщепляет белки-предшественники на фрагменты бета-амилоида, составляющие бляшки.

Также ученые обнаружили, что удаление IFITM3 снижает активность фермента гамма-секретазы и уменьшает количество амилоидных бляшек.



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