В Колумбии протестуют из-за политики президента Дуке

08.09.2020, 1:15, Новости дня

Сотни людей присоединились к автоколонне в столице Колумбии Боготе в понедельник в знак протеста против экономической и социальной политики президента Ивана Дуке. Профсоюзы пытаются таким образом возродить массовые демонстрации на фоне продолжающихся ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Это первый протест, организованный профсоюзами со времен окончания пятимесячного карантина в стране. По официальным данным им заразилось 670000 человек, а жертвами стали свыше 21400 человек.

В ноябре и декабре прошлого года в Колумбии прошли многотысячные протесты, которые привели к вспышке насилия и введению комендантского часа в нескольких городах.

Демонстранты в масках в понедельник выехали на протест на машинах, мотоциклах и велосипедах, которые были украшены зелеными шарами и плакатами.

«По сообщениям, это очень успешный протест. Возможно, мы проведем еще одну демонстрацию 21 сентября, еще одну в октябре и одну в честь годовщины демонстрации в ноябре прошлого года», – заявил агентству «Рейтер» Диоген Орхуэла – глава Центрального союза рабочих Колумбии.

Участники автоколонны сигналили в качестве несогласия с недавним решением правительства, разрешающее делать пенсионные и медицинские взносы на основе отработанных часов, которые, по словам правительства, признают работников, зарабатывающих меньше минимальной заработной платы.

«Это уловка со стороны правительства, чтобы воспользоваться кризисом для проведения реформы», – заявил Орхуэла.

Он также выразил обеспокоенность по поводу государственного кредита в размере до 370 миллионов долларов авиакомпании Avianca и недавней волны массовых убийств, которые правительство связало с борьбой между наркоторговцами.

Из-за карантина в Колумбии были закрыты тысячи предприятий, что привело к резкому росту безработицы – почти до 25% в городских районах.

В прошлом году демонстранты потребовали от правительства предоставить подробный список изменений, включая защиту правозащитников и улучшение реализации мирного договора.