 

В Колумбии протестуют из-за политики президента Дуке

08.09.2020, 1:15, Новости дня

Сотни людей присоединились к автоколонне в столице Колумбии Боготе в понедельник в знак протеста против экономической и социальной политики президента Ивана Дуке. Профсоюзы пытаются таким образом возродить массовые демонстрации на фоне продолжающихся ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Это первый протест, организованный профсоюзами со времен окончания пятимесячного карантина в стране. По официальным данным им заразилось 670000 человек, а жертвами стали свыше 21400 человек.

В ноябре и декабре прошлого года в Колумбии прошли многотысячные протесты, которые привели к вспышке насилия и введению комендантского часа в нескольких городах.

Демонстранты в масках в понедельник выехали на протест на машинах, мотоциклах и велосипедах, которые были украшены зелеными шарами и плакатами.

«По сообщениям, это очень успешный протест. Возможно, мы проведем еще одну демонстрацию 21 сентября, еще одну в октябре и одну в честь годовщины демонстрации в ноябре прошлого года», – заявил агентству «Рейтер» Диоген Орхуэла – глава Центрального союза рабочих Колумбии.

Участники автоколонны сигналили в качестве несогласия с недавним решением правительства, разрешающее делать пенсионные и медицинские взносы на основе отработанных часов, которые, по словам правительства, признают работников, зарабатывающих меньше минимальной заработной платы.

«Это уловка со стороны правительства, чтобы воспользоваться кризисом для проведения реформы», – заявил Орхуэла.

Он также выразил обеспокоенность по поводу государственного кредита в размере до 370 миллионов долларов авиакомпании Avianca и недавней волны массовых убийств, которые правительство связало с борьбой между наркоторговцами.

Из-за карантина в Колумбии были закрыты тысячи предприятий, что привело к резкому росту безработицы – почти до 25% в городских районах.

В прошлом году демонстранты потребовали от правительства предоставить подробный список изменений, включая защиту правозащитников и улучшение реализации мирного договора.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / В РФ провели более 33 млн тестов на коронавирус

18.08 / Иран указал настоящего хозяина конфискованного США топлива

07.07 / Помпео – США изучают вопрос о запрете TikTok

13.08 / Прокурор подал апелляцию на изменение меры пресечения Стерненко

13.07 / В три раза быстрее остального мира нагревается Южный полюс

07.08 / В РФ предсказали политическую нормализацию после разговора Путина с Лукашенко

14.08 / Меркель резко осудила насилие против протестующих в Белоруссии

15.08 / В Беларуси выпускники и работники школ возвращают грамоты. От президентской стипендии отказались 100 лауреатов

04.09 / Китай запустил многоразовый испытательный космический корабль

11.08 / Ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно – президент Литвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска