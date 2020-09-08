В Беларуси проходит проверка боевой готовности вооруженных сил

08.09.2020, 1:15, Новости дня

Министерство обороны Беларуси заявило, что с 7 сентября начался очередной этап проверки готовности вооруженных сил страны.

«В высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», – отмечается в распространенном сообщении. – «Мероприятия проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса, боевое слаживание».

По завершению проверки в Беларуси пройдут «командно-штабные учения с органами военного управления, воинскими частями и организациями».