 

В Беларуси проходит проверка боевой готовности вооруженных сил

08.09.2020, 1:15, Новости дня

Министерство обороны Беларуси заявило, что с 7 сентября начался очередной этап проверки готовности вооруженных сил страны.

«В высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», – отмечается в распространенном сообщении. – «Мероприятия проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса, боевое слаживание».

По завершению проверки в Беларуси пройдут «командно-штабные учения с органами военного управления, воинскими частями и организациями».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Эксперт объяснил отставку премьер-министра Японии

29.08 / В мире: Отношения РФ и Японии ждет эпоха застоя

30.07 / Блогеров задержали за вымогательство 1,5 млн рублей у полицейского

29.07 / Названа новая угроза американскому благополучию

09.07 / Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне признаков восстановления спроса

06.07 / Песков пожелал коллективу «Ведомостей» прийти к взаимоустраивающему решению

07.07 / Россия назвала условие возвращения США в ДОН

06.09 / Захарова попала в скандал, сравнив Вучича с героиней фильма “Основной инстинкт”

05.07 / Глава FDA: рано судить о безопасности проведения республиканского съезда во Флориде

30.06 / Талибан заявил, что не разрешает использовать территорию Афганистана против США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска