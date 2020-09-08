Выписан первый штраф за неразмещение теста на COVID-19

08.09.2020, 1:08, Новости дня

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга впервые назначил штраф за неразмещение результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.

«Всего с 2 августа составлен 101 протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ на лиц, не прошедших обследование или не разместивших в трехдневный срок со дня прибытия на территорию РФ информации результатов лабораторных исследований на COVID-19», – передает портал «Петербургский дневник» со ссылкой Роспотребнадзор.

Материалы обо всех нарушителях переданы на рассмотрение в судебные органы, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что московские предприятия получили более восьми тысяч предписаний на общую сумму 450 млн рублей за несоблюдение мер по предупреждению распространения коронавируса.