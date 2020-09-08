Кулеба рассказал, почему не состоялся его разговор с Лавровым

08.09.2020, 0:55, Новости дня

Телефонный разговор министров иностранных дел Украины и России в связи с нарушением режима тишины на Донбассе пока не состоялся, Москва сообщила, что глава МИД Сергей Лавров отбыл в командировку. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал 7 сентября в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Когда разговор вчера был инициирован, реакция из российского МИД сначала была довольно оживленной. Но сегодня утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию. Я готов, жду разговора”, – отметил Кулеба.

По его словам, поручение переговорить с Лавровым дал ему президент Владимир Зеленский после убийства украинского военнослужащего в Луганской области.

“О чем говорить? Очень просто. Первый вопрос: как объясняет Российская Федерация то, что случилось? Второе: остается ли она верной режиму прекращения огня? И третье: обсудить подготовку ко встрече министров иностранных дел в нормандском формате, которая должна состояться сразу после встречи советников [глав государств], в свете вчерашних обстрелов”, – пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, Россия методом обстрелов повышает ставки перед переговорами в нормандском формате.

“У нас с Россией две войны: одна – горячая, вооруженная, другая – дипломатическая. У меня стойкое ощущение, что вчера и сегодня шаг сделала российская “партия вооруженной войны”. Недаром это происходит накануне предвыборной кампании в Украине, у нас есть политические силы, которым любая плохая весть с востока добавляет баллы. И это происходит накануне встречи советников и министров – это повышение ставок, это изменение атмосферы, тех вопросов, которые мы должны обсуждать, потому что мы снова вынуждены откатиться в вопросе безопасности”, – заявил Кулеба.

6 сентября в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями РФ позиции подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки Луганской области один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью. Это первая потеря ВСУ с начала действия режима прекращения огня.

Еще один военнослужащий получил ранения в результате прицельного обстрела в районе Красногоровки Донецкой области, двое – при взрыве неизвестного устройства (один из них на следующий день скончался). Также 6 сентября стало известно о гибели двух военнослужащих на минном поле при эвакуации с места пожара вблизи Верхнеторецкого Донецкой области.

В тот же день состоялось внеочередное заседание ТКГ, на котором случившееся украинская делегация назвала “отдельными провокациями”. В Офисе президента потребовали от России “вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение” боевиков. Кулеба вечером 6 сентября инициировал срочный телефонный разговор с Лавровым.