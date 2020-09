“Должен прекратить насилие”. Великобритания призвала режим Лукашенко вернуть Колесникову

08.09.2020, 0:55, Новости дня

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил обеспокоенность благополучием белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой. Соответствующее заявление он опубликовал 7 сентября на своей странице в Twitter.

“Режим Лукашенко должен в первую очередь обеспечить ее безопасное возвращение. Режим должен прекратить насилие над протестующими, освободить политических заключенных и начать диалог с оппозицией”, – заявил Рааб.

Seriously concerned for the welfare of Maria Kolesnikova in #Belarus. Lukashenko’s regime must make her safe return their highest priority. The regime must cease brutalising protestors, release political prisoners and begin dialogue with the opposition

— Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020

По факту исчезновения Колесниковой ее родные подали заявление в правоохранительные органы. NEXTA Live пишет в Telegram, что с момента исчезновения Колесниковой прошло не менее 12 часов. На связь за это время она не выходила.

Утром 7 сентяря белоруска по имени Анастасия сообщила, что стала свидетелем задержания Колесниковой возле Национального художественного музея в Минске. Недалеко от музея она видела припаркованный темный микроавтобус с надписью “Связь”. Вскоре женщина услышала звук падающего на асфальт телефона и топот. Когда она обернулась, то увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Колесникову в микроавтобус.

Милиция Минска заявила, что не задерживала сегодня утром Колесникову.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала похищение Колесниковой и исчезновение еще двух членов координационного совета оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова террором и попыткой сорвать работу координационного совета.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 8 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

6 сентября в Беларуси прошли массовые протестные акции, в Минске на протесте присутствовало около 100 тыс. человек. Правоохранители задержали больше 600 митингующих, 363 отправили в СИЗО.