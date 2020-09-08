В США клонировали лошадь Пржевальского, использовав клетки, замороженные 40 лет назад

08.09.2020, 0:55, Новости дня

В США клонировали лошадь Пржевальского из генетического материала, замороженного в 1980 году. Об этом сообщила компания Revive&Restore.

Жеребенок Курт появился на свет 6 августа на ферме в штате Техас, США. Он является точной генетической копией коня по кличке Купорович, умершего в 1998 году.

“Курт может стать самой важной лошадью в североамериканской популяции, разводимой в неволе, и первым клонированным животным, которое восстановит утраченные генетические вариации своего вида”, – надеются в Revive&Restore.

Вскоре Курта отлучат от суррогатной матери и перевезут в сафари-парк зоопарка Сан-Диего, где живут другие представители его вида.

Жеребенка назвали в честь доктора Курта Бениршке, генетика из зоопарка Сан-Диего, которому в 1975 году пришла в голову дальновидная идея – собирать и замораживать клеточные образцы исчезающих видов.

Зоопарк Сан-Диего, компания Revive&Restore, занимающаяся сохранением и восстановлением генетических данных редких животных, и фирма ViaGen, имеющая обширный опыт в области клонирования домашних животных, объединились в проекте восстановления популяции лошадей Пржевальского.

В мире насчитывается около 2000 чистокровных особей лошади Пржевальского, которые происходят от последних 12 лошадей, спасенных от истребления в начале ХХ века. Ограниченный генофонд (частые близкородственные спаривания) негативно влияет на жизнеспособность популяции.