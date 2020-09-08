 

Пушков отреагировал на обращение Охлобыстина к Путину

08.09.2020, 0:48, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал обращение актера Ивана Охлобыстина к президенту РФ Владимиру Путину, в котором он попросил проявить к Михаилу Ефремову «несправедливость».

«Не думаю, что с учетом смертельного исхода ДТП, совершенного Ефремовым – такое обращение вообще уместно. И, напротив, уверен, что общественное мнение было бы категорически против», – написал Пушков в своем Telegram.

Ранее сообщалось, что актер и режиссер Иван Охлобыстин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проявить к Ефремову «несправедливость».

Иван Охлобыстин неоднократно подчеркивал, что дорожит своим другом Михаилом Ефремовым. Он также сделал заявление о том, что Ефремова нельзя сажать в тюрьму, поскольку там он сопьется, и что лучше всего ограничиться условным сроком, «чтобы он отдавал государству лучшее, что у него есть – талант».

8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы.



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