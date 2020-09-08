Посол Украины в Белоруссии вернулся в Минск

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08.09.2020, 0:08, Новости дня

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Киеве, сообщили радиостанции «Радио Свобода» в диппредставительстве.

«Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим вернулся в Минск», – передает ТАСС сообщение.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что не видит необходимости в переносе переговоров по ситуации в Донбассе из Минска в другое место на фоне белорусских протестов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.



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