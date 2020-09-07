Судьба похищенных белорусских оппозиционеров остается неизвестной

07.09.2020, 23:53, Новости дня

В понедельник утром независимые белорусские интернет-ресурсы сообщили о том, что в центре Минска неизвестными была похищена и увезена в неизвестном направлении член Координационного Совета Беларуси и глава предвыборного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

По данным портала Tut.by, «Похищение произошло возле Национального художественного музея около 10:05». В одиннадцать часов по местному времени перестал отвечать телефон пресс-секретаря Координационного совета Антона Родненкова, а также исполнительного секретаря этой структуры Ивана Кравцова. Правоохранительные органы Республики Беларусь на все запросы независимых СМИ отвечали, что у них нет информации по данным инцидентам.

Ранее под давлением властей территорию Беларуси были вынуждены покинуть члены Координационного Совета Светлана Тихановская, Павел Латушко и Ольга Ковалькова, последнюю спецслужбы сначала задержали, а потом насильственно выдворили за пределы страны. Покинуть страну под угрозой преследования вынуждены были выдвигавшийся в качестве кандидата в президенты Валерий Цепкало и его супруга Вероника Цепкало.

По официальным итогам выборов 9 августа, согласно заявлению главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко заручился поддержкой 80,1% белорусских избирателей, и имеет право в шестой раз подряд возглавить страну. Власти утверждали, что Светлана Тихановская набрала лишь 10,12% голосов, пришедших на избирательные участки Беларуси 9 августа. Одним из первых мировых лидеров, поздравивших Лукашенко с очередным переизбранием, стал президент РФ Владимир Путин.

Однако по данным независимых экзит-поллов и оказавшихся в распоряжении общественности реальных итоговых протоколов, Светлана Тихановская намного опередила действующего президента. Это стало причиной продолжающихся в стране уже почти месяц массовых протестных акций, участники которых не согласны с объявленными итогами президентских выборов. Силовые ведомства, подчиненные Лукашенко, применили против протестующих грубое насилие. ЕС и США потребовали от властей Беларуси незамедлительного освобождения всех задержанных участников протестных выступлений и призвали официальный Минск к прекращению насилия.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» обратилась к независимым белорусским экспертам, и попросила их прокомментировать противозаконные действия режима против членов Координационного совета оппозиции.

«Организатором ненасильственных акций сопротивления вовсе не является Координационный совет»

Председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец назвал происходящее «совершенно неадекватным поведением белорусских властей». И это, по его мнению, лишь расширяет социальную базу участников протеста. «Например, вечером в минувшее воскресенье был момент, когда люди, спасаясь от сотрудников министерства внутренних дел, прыгали в реку Свислочь, а местные спасатели прыгали с лодок и отвозили их на другой берег. И сейчас мы узнаем, что ребят, работавших на спасательных станциях, тоже задержали и против них тоже ведутся административные процессы», – привел пример Андрей Бастунец в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Что же касается насильственного захвата и похищения членов Координационного совета на улицах неизвестными лицами без формы и опознавательных знаков, то, по мнению Бастунца, это вызывает напряжение в гражданском обществе страны, «особенно, с учетом того, что на сегодняшний день только два из семи членов президиума Координационного совета остаются на свободе в Беларуси». Собеседник Русской службы «Голоса Америки» пояснил, что имеет в виду Нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич и адвоката Максима Знака, в то время как остальные находятся либо в заключении, либо были вынуждены покинуть территорию РБ. «А что происходит с Марией Колесниковой, мы пока не знаем. Власть пытается перечеркнуть протест, который происходит в Беларуси, хотя, на самом деле, организатором этих ненасильственных акций сопротивления является вовсе не Координационный совет. Но он принимает на себя такой серьезный удар от не очень адекватных людей», – констатирует Андрей Бастунец.

И добавляет, что в заявлении КС, приуроченном к последним событиям, были также упомянуты аресты юриста Лилии Власовой и лидера забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского, а также насильственное выдворение за пределы страны доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой. «Что касается преследования журналистов и гражданских активистов, то по этому поводу постоянно выходят заявления правозащитных организаций и БАЖ. И от международных структур тоже идут негативные оценки по поводу происходящего в последние дни в Беларуси», – подытоживает председатель Белорусской ассоциации журналистов.

«Лукашенко сделал ставку на новый виток репрессий»

Сопредседатель Всебелорусского конгресса за независимость Игорь Рынкевич отмечает, что усилении репрессий со стороны правящего режима страны прогнозировалось и ранее. «Лукашенко, понимая, что у него остатки легитимности и в глазах народа (Беларуси), и в глазах международной общественности, за исключением России, стремится закатать в асфальт протесты и любые структуры, которые могли бы как-то представлять политическую оппозицию», – сказал Рынкевич в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

И добавил, что КС даже в несовершенном виде напугал действующие власти республики, которые «показали себя недоговороспособными и решили разгромить президиум Координационного совета для того, чтобы обезглавить протестное движение. По крайней мере, так это выглядело в глазах Лукашенко».

Однако, по мнению Рынкевича, Александр Лукашенко не только не достиг своей цели, но добился противоположного результата. «Координационный совет еще не сформировался окончательно, туда не вошли представители стачечных комитетов, лидеры уличных протестов и профсоюзов, представители оппозиционных партий. То есть, формирование КС находится в процессе. Но постепенно все идет к радикализации ситуации», – считает собеседник «Голоса Америки».

И приводит аргументы: «Путин заявляет, что у него есть силовой резерв, и он готов ввести свои полицейские подразделения на помощь Лукашенко. Вчера мы все видели – и я этого человека знаю лично, а именно: руководителя спецподразделения по борьбе с терроризмом “Алмаз” Николая Карпенкова, ныне возглавляющего главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией – того, кто возглавлял весь этот беспредел с битьем стекол и захвату людей из кафе.

Так вот, те люди, которые причастны к так называемым “эскадронам смерти”, осуществлявшим исчезновения (оппонентов Лукашенко) и политические казни, они сейчас на передовой по репрессиям в нынешней Беларуси. Поэтому Лукашенко сделал ставку на новый виток репрессий, чтобы до инаугурации уничтожить – может быть, даже физически – своих политических оппонентов и просто мирных граждан».

По мнению сопредседателя Всебелорусского конгресса за независимость, во время предстоящего визита в Москву, Александр Лукашенко сдаст Владимиру Путину значительную часть суверенитета своей страны. Но для того, чтобы показать, что он контролирует ситуацию в Беларуси и оставить себе какие-то властные полномочия, он предпринимает меры против несогласных с официальными результатами выборов 9 августа.

«Люди в стране понимают, что эта власть не простит (протестной активности), что она отомстит. И неизвестно, будет ли это проводиться только руками белорусских спецслужб, или также российских. Поэтому протест будет переходить в другие формы, но он все равно останется. И по широте охвата, и по градусу протеста будет подключаться целый ряд людей. Таких, как учителя и университетские профессора, которые раньше отсиживались, но теперь поддерживают своих учащихся. Многие руководители частных предприятий тоже поддерживают своих работников. Может быть, власти введут комендантский час, но поддержку людей или просто лояльность власть Лукашенко не получит никогда. Пока же вся его легитимность основана лишь на поддержке Кремля», – подчеркивает Игорь Рынкевич.

И завершает свой комментарий: «Хотелось бы, чтобы международная общественность это понимала и принимала бы санкционные меры не просто против белорусского руководства, а против Кремля. И мы призываем к тому, чтобы была вскрыта реальная роль России в том, что происходит в Беларуси».

«На волне народной любви она была уверена, что с ней ничего не может произойти»

«Мои коллеги прозванивали Следственный комитет, МВД и Комитет государственного контроля. И все три ведомства открестились от того, что задержания были произведены ими», – отметил в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» руководитель пресс-службы бывшего кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Алексей Урбан. Он же добавил, что первоначальная информация об исчезновении старшего вице-президента компании EPAM Максима Богрецова была опровергнута им самим.

В последнее время белорусские власти, по свидетельству Алексея Урбана, проводили политику устранения самых ярких и незаурядных представителей оппозиционного движения, в числе которых была Мария Колесникова. «И ее исчезновение с двумя ближайшими сподвижниками, было ожидаемо. Потому что она осталась единственной из женского трио, кто оставался в стране. Она была очень активной, что не могло остаться незамеченным, что не могло не волновать власти, и они решили не допустить, чтобы такая ситуация продолжала оставаться долго», – считает он.

В настоящее время сколько-нибудь эффективной общественной защиты оппозиционных деятелей в стране просто не существует. «Если хотят задержать, как это было в случае с Ковальковой и Дылевского, то просто приезжает автозак. Тут недавно задерживали одного из моих коллег – очень популярного телеведущего Дмитрия Кохно – так за ним приехал автобус ОМОНа. И вообще, насколько я понимаю политику штаба и самой Колесниковой, сопротивление может быть только ненасильственным. И если происходит задержание силами правоохранительных органов, с ним остается только согласиться», – разводит руками Алексей Урбан.

И добавляет, что до сих пор в центре Минска было достаточно безопасно, поэтому Мария Колесникова, очевидно, полагала, что с ней ничего не может случиться, поэтому шла одна. «Ее часто узнают на улицах, многие люди подходят к ней и благодарят, высказывают восхищение. Поэтому, возможно, на волне этой народной любви она была уверена, что с ней ничего не может произойти», отмечает руководитель пресс-службы Валерия Цепкало.

Алексей Урбан не ожидает ни радикализации протеста, ни его затухания. «У меня, наоборот, ощущение того, что задержания то одного, то другого, то третьего активиста, еще больше распаляют людей и вдохновляют их на протесты. И с каждым днем солидарность белорусского общества все больше крепнет», – подытоживает он.