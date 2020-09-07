 

В Саудовской Аравии вынесены приговоры восьми фигурантам дела об убийстве Хашогги

07.09.2020, 23:53, Новости дня

В понедельник суд Саудовской Аравии приговорил восемь человек к тюремному заключению за убийство обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве Эр-Рияда в Стамбуле в 2018 году.

По сообщениям государственных СМИ, пять человек были приговорены к 20 годам тюремного заключения, а остальные трое – к срокам от семи до десяти лет.

Хашогги, проживавший США, отправился в консульство, чтобы получить необходимые документы для заключения брака со своей невестой-турчанкой, и был убит на территории дипмиссии, что вызвало бурное возмущение во всем мире.

Журналист открыто критиковал саудовского наследного принца Мохаммеда бин Салмана.

Имена ответчиков по делу не разглашаются.

В Турции по делу об убийстве Хашогги также ведется судебный процесс, фигурантами которого являются двадцать человек, но Эр-Рияд отклонил многократные запросы об экстрадиции ответчиков.

На более ранней стадии судебного разбирательства Саудовская Аравия приговорила пятерых обвиняемых к смертной казни, но семья Хашогги заявила, что простила его убийц, что позволило отменить смертный приговор.

Многие, в том числе невеста Хашогги, осудили медленный темп и закрытый характер судебного процесса.

Центральное разведывательное управление США со «средней или высокой степенью уверенности» заключило, что убийство было совершено по приказу принца Мухаммеда. Наследный принц свою причастность отрицает.

Останки Хашогги найти так и не удалось. Прокуроры Турции и Саудовской Аравии утверждают, что саудовские агенты расчленили его тело после убийства.



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