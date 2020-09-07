Минск подтвердил подготовку переброски нефтепотоков из Литвы в российские порты

07.09.2020, 23:48, Новости дня

Начались переговоры и подготовка к перенаправлению экспортных потоков белорусских нефтепродуктов из Литвы в порты России, сообщил пресс-секретарь «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«По поводу заявления министра энергетики РФ Александра Новака о переброске нефтепотоков, могу подтвердить, что такая работа запланирована. В ближайшее время ожидаются встречи по этому вопросу. Детали будут известны по их итогам», – передает его слова «БелТА».

Напомним, Новак ранее заявил, что Москва и Минск в сентябре проработают переброску нефтепотоков из портов Литвы в Россию.

«Сейчас прорабатывается вопрос с тем, чтобы создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: и портам, и перевозчикам, железной дороге и, собственно, самим нефтепродуктопроизводителям. Эта работа началась, она идет, и думаю, что тоже в течение ближайших недель она будет завершена», – сказал глава Минэнерго.

Министр также прокомментировал возможный объем переброски, сказав, что это является предметом переговоров. «Мы оцениваем потенциал в 3-4 млн тонн нефтепродуктов, но, может быть, будут и другие цифры», – отметил Новак.

В ходе визита главы российского правительства в Минск 3 сентября Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко обсудили переброску нефтепотоков из литовских портов на российский порт Усть-Луга в Ленобласти.