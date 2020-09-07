 

Зеленский захотел изменить соглашение об ассоциации с ЕС

07.09.2020, 23:48, Новости дня

Соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении, сообщил президент Украины Владимир Зеленский литовскому коллеге Гитанасу Науседе.

Президенты обсудили подготовку к саммиту Украина – ЕС, запланированному на 1 октября, сообщается на сайте президента Украины.

Зеленский сказал, что среди «главных результатов» саммита видит «подтверждение признания европейских устремлений Украины».

Кроме того, он рассчитывает на договоренности о «начале работы по обновлению торговой части соглашения об ассоциации». По его словам, соглашение «уже не отражает экономических реалий Украины и ЕС».

Науседа выразил надежду, что во время президентства Зеленского Киев сделает все для вступления в ЕС. Науседа заявил, что Украина среди стран Восточного партнерства показывает лидерство.

Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли. Соглашение заработало с 2016 года. Оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как оно пагубно сказалось на экономике страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Европа даже не обозначает перспектив вступления Украины в ЕС и на каких условиях Украину могли бы действительно принять в Евросоюз. Также сообщалось о том, как Европа препятствует развитию украинской промышленности.



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