“Я сам никогда не употреблял”. Разумков выступил против легализации марихуаны

07.09.2020, 23:30, Новости дня

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступил против легализации марихуаны и свободного оборота оружия. Об этом он рассказал в интервью агентству “Українські новини” 7 сентября.

Спикер Рады не поддержал легализацию марихуаны даже в медицинских целях.

“Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял [марихуану], и если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю”, – резюмировал он.

Разумков полагает, что общество еще не готово к легализации короткоствольного оружия. Такого же мнения Разумков и о легализации проституции.

“Считаю, что это не для украинских реалий. Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг”, – сказал он.

Верховная Рада прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

В январе 2019 года бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун выступила за легализацию марихуаны для применения в медицинских целях. 30 августа Супрун заявила, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заблокировал перенос медицинского каннабиса из категории наркотиков в категорию веществ с ограниченным оборотом.