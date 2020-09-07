“Пусть лечат до тех пор, пока не выздоровеет”. Пригожин перечислил 1 млн руб. Навальному и напомнил о его долге

07.09.2020, 23:30, Новости дня

Российский бизнесмен, глава компании “Конкорд” Евгений Пригожин, которого называют “поваром Путина”, сделал очередной перевод денег в берлинскую клинику “Шарите”, где находится на лечении оппозиционер Алексей Навальный. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба компании “Конкорд” на странице во “ВКонтакте”.

Пригожин перевел 1 млн руб., этих денег должно хватить на дальнейшее лечение Навального до выздоровления, отметили в пресс-службе.

“Пусть лечат до тех пор, пока не выздоровеет, тем более он мне денег должен”, – заявил Пригожин.

В компании отметили, что клиника отчиталась о предыдущих расходах.

30 августа директор ФБК Иван Жданов сообщил, что судебные приставы заблокировали на счетах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 30,3 млн руб. По решению суда, Пригожин должен получить по 29 млн руб. с Навального, ФБК и Любови Соболь за долг, который Пригожин выкупил у них 25 августа.

Как пишет DW, в декабре 2018 года в Москве зафиксировали вспышку дизентерии среди воспитанников нескольких детских садов, учеников и учителей ряда школ. В начале 2019-го глава ФБК Навальный на своем YouTube-канале связал эпидемию с плохим качеством продуктов, поставщиком которых являлись компании “Московский школьник” и “Конкорд” – обе связывают с Пригожиным.

В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы распорядился взыскать с Навального, ФБК и Соболь по 29,2 млн руб. по иску “Московского школьника”, а также обязал Навального и ФБК удалить с YouTube-канала ролик, в котором упоминалась компания, и опровергнуть порочащие ее сведения.

В конце июля 2020 года Навальный принял решение закрыть ФБК из-за того, что сумма по иску слишком большая и он даже не будет пытаться ее собрать.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на “Новичок”. Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Врачи клиники “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.