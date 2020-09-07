Разработан новый метод прогнозирования рака прямой кишки

07.09.2020, 22:32, Новости дня

Китайским ученым удалось разработать новую модель прогнозирования рака прямой кишки. Как утверждают специалисты, разработка будет активно использоваться для оптимизации планов лечения людей.

Разработка поможет медикам в оценке риска метастазирования у людей с местнораспространенным раком прямой кишки после операции. Во время исследования учеными были проанализированы результаты магнитно-резонансной томографии 629 пациентов с раком прямой кишки. Также у них были обнаружены радиомные особенности, которые связаны с метастазированием.

На этой основе и была разработана модель прогнозирования для оценки риска метастазирования индивидуализированным и неинвазивным способом у пациентов.