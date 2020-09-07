Литва опасается, что Лукашенко может лишить Беларусь независимости

07.09.2020, 22:30, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко может лишить страну независимости, подписав соглашение о более глубокой интеграции с Россией, заявил в понедельник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«(Россия) теперь быстро завершит то, что не могла сделать в течение 20 лет, и это вызывает серьезное беспокойство», – сказал Линкявичюс, выступая по телевидению.

По его словам, процесс интеграции между двумя бывшими советскими республиками «вряд ли можно остановить». Министр добавил, что Лукашенко, отрицающий фальсификации на выборах, «не имеет ни моральных, ни политических оснований делать это».

Линкявичюс также отметил, что более тесные отношения между Минском и Москвой могут привести к размещению российских вооруженных сил в Беларуси. Такие шаги требуют «мандата от народа», без которого это станет «путем к усилению напряженности», сказал он.

Напомним, что ранее замгоссекретаря США Стивен Биган предупредил, что военное вмешательство России в Беларуси окажет «очень негативное» влияние на отношения Москвы с США и европейскими странами.

Биган заявил Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что, хотя США не рассматривают события в Беларуси как геополитическое соревнование, развертывание российских сил в Беларуси «повлечет значительные последствия для отношений между Россией и США, Россией и Европой».

«Последние четыре года были очень сложными для американо-российских отношений, но не исключено, что они могут ухудшиться», – сказал Биган.

«Одна из вещей, которая может ограничить возможности любого президента – вне зависимости от результатов [президентских выборов в США в ноябре] – по развитию сотрудничества с Россией в любой сфере, – это прямое российское вмешательство в Беларуси», – добавил он.