 

Украина подчеркнула общий с ЕС подход к оценке ситуации в Белоруссии

07.09.2020, 22:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский и его литовский коллега Гитанас Науседа в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Белоруссии, информирует пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский сообщил об «общности подходов» Украины и ЕС к «оценке белорусского внутриполитического кризиса», сообщается на сайте президента Украины.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к саммиту Украина – ЕС, запланированному на 1 октября, борьбу с коронавирусом, обострение ситуаци в Донбассе.

Зеленский выразил надежду, что «после встречи советников лидеров стран «нормандской четверки» станет ясно, «когда должна состояться встреча лидеров».

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «поставил на паузу» отношения с властями Белоруссии. Также Кулеба заявил, что украинская сторона будет жестко реагировать только на действия Белоруссии, а не на словесные обвинения о вмешательстве Киева в дела республики.



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