США и Эстония устроили провокационные стрельбы из РСЗО

07.09.2020, 22:08, Новости дня

Силы обороны Эстонии и военные США провели в Тапе боевые стрельбы из пусковой установки MLRS (Multiple Launch Rocket System, реактивная система залпового огня), сообщил главный штаб сил обороны. РФ считает такие стрельбы провокационными и крайне опасными.

Как сообщил глава эстонского минобороны Юри Луйк, «критика учений со стороны России» свидетельствует, что «восточный сосед очень внимательно следит» за Эстонией, передает ТАСС.

Младший лейтенант шестого полка 41-й бригады полевой артиллерии армии США в Европе Девин Пратт заявил, что стрельбы в рамках учений Rail Gunner Rush «позволяют укреплять сотрудничество и отношения», провести тренировки с использованием MLRS и «отработать методы передвижения по суше, воздуху или морю».

Напомним, стрельбы прошли на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в Тапе.

Россия раскритиковала США за «бряцание оружием» в Эстонии. Посольство РФ в Вашингтоне задалось вопросом о том, как бы отреагировали США на российские стрельбы у американских границ. Москва считает «действия ВС США в Эстонии провокационными и крайне опасными для региональной стабильности».