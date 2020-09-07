 

Украина откроет консульство в приграничном румынском городе – МИД

07.09.2020, 22:05, Новости дня

Во время рабочего визита в Румынию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об открытии консульства Украины в городе Сигету-Мармацией. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

“Я знаю, что это важное, ключевое место для украинской Румынии. Новое консульство создаст доступ к качественным сервисам, а также станет инструментом лучшего взаимодействия с вами для сохранения нашей культуры и укрепления отношений Украины с Румынией”, – сказал Кулеба.

Сейчас в Румынии работает одно дипломатическое представительство Украины – посольство в Бухаресте. Сигету-Мармацией – город на севере Румынии, недалеко от границы с Украиной. 

По информации МИД, в Румынии проживает около 60 тыс. украинцев, по неофициальным данным – до 100 тыс.

“По данным переписи 2011 года, украинцы составляют третье по величине национальное меньшинство страны”, – отмечено в сообщении ведомства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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