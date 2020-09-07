Донбасс: отмечено два факта нарушения полного перемирия

07.09.2020, 21:11, Новости дня

КИЕВ – В Украине требуют от России положить конец провокациям, приведшим к обстрелу в воскресенье со стороны незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в комментарии Офиса президента Украины, который 7 сентября публикует Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

«Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных различных случая, совершенных с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня», – подчеркнули в Офиса президента Украины.

В Офисе главы украинского государства отметили, что накануне президент Владимир Зеленский провел специальное совещание, касающееся обстрелов террористических организаций «ЛНР», «ДНР», из-за которых один украинский военный погиб, а один был ранен.

Как сообщает страница Операции объединенных сил в Фейсбуке, 6 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два факта нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

«В районе населенного пункта Красногоровка, Донецкая область, противник открыл прицельный огонь из АГС-17, в результате которого один военнослужащий получил ранения. Неподалеку Причепиловки, Луганская область, враг открыл огонь по нашим позициям из стрелкового оружия. В ответ на вражеский обстрел Объединенные силы применили дежурные огневые средства. К сожалению, в результате обстрела один украинский защитник погиб», – подчеркивается в сообщении Командования Объединенных сил.

Отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. Об этом говорится 6 сентября в сообщении на сайте лидера Украины по итогам расширенного совещания руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

«Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, которого удалось достичь 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе», – подчеркнул глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Участники заседания констатировали, что «украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе».

Ранее, на линии соприкосновения

Напомним, что месяц назад было зафиксировано «продолжение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе». Как сообщает пресс-служба президента Владимира Зеленского 7 августа, за два дня лидер Украины проехал более ста километров линией разграничения и «лично убедился, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня действует».

По результатам заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля в формате видеоконференции было принято решение, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

«В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования. Ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях», – отмечается в сообщении на сайте президента Украины.

Перемирие по логике Кремля

Соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова Геннадий Друзенко считает, что процесс перемирия на Донбассе можно сравнить с шахматной партией в политической жизни Украины.

«Если начались боевые потери – то какое это перемирие? Сейчас Владимир Путин показывает, что он игрок в украинском политическом раскладе – это, по сути, шантаж, который вынуждает Владимира Зеленского активно продвигаться вперед по выполнению Минских договоренностей, Россию больше интересует политическая часть, Украину – часть по безопасности», – говорит Геннадий Друзенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем Геннадий Друзенко отмечает, что для возвращения оккупированных частей Донбасса необходимы не только известные и обсуждаемые экспертами и политиками компоненты, но и, например, процесс идеологической, культурной, социальной реабилитации.

«Если Донбасс без реабилитации вернуть в Украину – это как рак вшить в тело. Люди семь лет убивали друг друга, гибли дети, родственники, но и после этого нет покаяния с той стороны. А у России есть желание вернуть оккупированные территории де-юре, а оставить контроль над ними де-факто», – отмечает Геннадий Друзенко.

Он считает, что «заморозка» конфликта на Донбассе может быть лучшим вариантом, сравнивая с возможностью поспешной реализации политической части Минских соглашений.

«Зеленский должен повести себя как государственник и держать позицию. Возврат и контроль над границей, возврат в украинское правовое пространство – это многолетняя работа с населением, идеологизация, возобновление украинской государственности и символов, доступ к разным источникам информации, а потом уже проводить выборы», – утверждает Геннадий Друзенко.

Диаметрально противоположные подходы

Политолог Тарас Чорновил считает, что подходы к перемирию у Владимира Зеленского и Владимира Путина диаметрально противоположные.

«Зеленскому главное, как он до выборов заявлял, чтобы только перестали стрелять, чтобы было тихо и не слишком большой ценой, чтобы не было серьезных проблем в Украине. А у Путина другое задание, и он этого не скрывает – непризнание украинского государства, заявления, что нет такого народа, нет языка, украинская государственность – “фальсификация австро-венгерских политиков”. Его задание сводится к одному – минимализации суверенных прав Украины, подрыву их при помощи ОРДЛО, внутреннее непонимание», – говорит Тарас Чорновил корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

На вопрос о том, каковы должны быть результаты перемирия, когда итоговая точка этого процесса, он отвечает, что «это перемирие в планах Путина вообще не имеет никакого значения».

«Нарушение перемирия демонстративное и показательное, это может быть месседж от Путина Зеленскому – чем больше будет уступок от Зеленского, тем больше Путин будет требовать генеральных уступок. Вопрос перемирия – как часть механизма «батога и пряника» – показали перемирие, вернули какое-то количество военнопленных, после этого снова «включили» вариант шантажа и давления», – подчеркивает Тарас Чорновил.