Британский суд отказался отсрочить слушания по делу об экстрадиции Ассанжа

07.09.2020, 21:11, Новости дня

Британский суд в понедельник отклонил ходатайство адвокатов основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о переносе слушания по делу о его экстрадиции до следующего года, чтобы дать его адвокатам больше времени для подготовки ответа на утверждения США о том, что он вступил в сговор с хакерами для получения секретной информации.

Ходатайство об отсрочке поступило в первый день слушаний в лондонском суде, где рассматривается вопрос об экстрадиции Ассанжа в США.

Прокуратура США предъявила 49-летнему австралийцу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией секретных военных документов десять лет назад. Максимальный срок тюремного заключения составляет 175 лет.

Адвокаты Ассанжа настаивают, что дело является политически мотивированным.

В июне Министерство юстиции США представило новое обвинительное заключение, и адвокат Ассанжа Марк Саммерс заявил, что у юристов было недостаточно времени, чтобы разобраться с новым текстом к моменту начала судебных слушаний в понедельник.

Рассмотрение дело уже было отложено на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса.