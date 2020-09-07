Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

07.09.2020, 21:08, Новости дня

Валовый сбор подсолнечника в 2020 году составит 13,8-13,9 млн тонн без учета Крыма, что почти на 10% меньше, чем в 2019 году.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Вадим Семикин связывает падение валового сбора подсолнечника с неблагоприятными погодными условиями на юге, Урале и в Сибири, информирует журнал «Агроинвестор».

«Условия для развития поздних агрокультур, и подсолнечника в том числе, понемногу ухудшаются», – рассказал директор аналитического центра Андрей Сизов.

Он добавил: «Кроме того, площадь, которую аграрии отвели под подсолнечник, оказалась в итоге меньше, чем мы оценивали ранее – 8,5 млн га».

Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин говорил о рекордном урожае подсолнечника. В настоящий момент поля на юге страны начали готовить к озимым посевам.