 

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

07.09.2020, 21:08, Новости дня

Валовый сбор подсолнечника в 2020 году составит 13,8-13,9 млн тонн без учета Крыма, что почти на 10% меньше, чем в 2019 году. 

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Вадим Семикин связывает падение валового сбора подсолнечника с неблагоприятными погодными условиями на юге, Урале и в Сибири, информирует журнал «Агроинвестор».

«Условия для развития поздних агрокультур, и подсолнечника в том числе, понемногу ухудшаются», – рассказал директор аналитического центра Андрей Сизов.

Он добавил: «Кроме того, площадь, которую аграрии отвели под подсолнечник, оказалась в итоге меньше, чем мы оценивали ранее – 8,5 млн га». 

Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин говорил о рекордном урожае подсолнечника. В настоящий момент поля на юге страны начали готовить к озимым посевам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Сафронов назвал причину своего ареста

15.07 / УП – украинский министр рассказал, как Киев «отгребает» за заявления Саакашвили

17.07 / Эксперт заявил о прохождении всеми регионами РФ пика эпидемии

31.08 / Гривна резко подешевела по отношению к евро

07.07 / Обязательное ношение масок в транспорте бьёт по кошельку швейцарцев

29.06 / Ариэль Коэн о скандальной статье в New York Times: нельзя воевать с ядерными державами

05.08 / «Главная движущая сила» — число эмигрировавших в ЕС британцев выросло на 30% после референдума по брекситу

01.07 / Китай ввел в действие закон о национальной безопасности Гонконга

31.08 / Правящая партия Черногории не набрала большинства на выборах

13.08 / «Сейчас главное – получить списки задержанных»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска