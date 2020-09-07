Глава МИД Литвы заявил, что не является русофобом

07.09.2020, 20:48, Новости дня

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не может называться русофобом, так как он говорит по-русски и может думать на этом языке, что, по его словам, даже «опаснее, чем говорить».

«Критикам я говорю, что не могу называться русофобом, поскольку говорю по-русски. Когда-то Сергею Лаврову, когда разговаривали, сказал, что могу и думать по-русски, если нужно. Что еще опаснее, наверное, чем только говорить», – передает РИА «Новости» его слова в интервью литовскому новостному порталу 15min.

По словам министра, ему нравится русский язык, который «несколько призабыт», нравится литература, поэзия.

Ранее член центрального Совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян сообщал, какие события стали источником русофобии.