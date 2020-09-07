Посол в Британии заявил о недопустимости голословных обвинений из-за ситуации с Навальным

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07.09.2020, 20:08, Новости дня

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин сообщил в британском МИД о недопустимости голословных обвинений в связи с отравлением Алексея Навального.

«С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер. Также была выражена заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с этим инцидентом. Разъяснены действия, которые проводятся с этой целью в России. Обращено внимание на неготовность германской стороны дать ответ на официальный запрос, направленный российскими компетентными органами», – сказал дипломат, передает ТАСС.

Келин также выразил заинтересованность в установлении фактов, связанных с отравлением Навального.

«В связи со звучащими предположениями об отравлении Алексея Навального запрещенным химическим веществом Андрей Келин подтвердил полную приверженность РФ своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия», – добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что российского посла вызвали в МИД Британии.

Напомним, в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому Навальный, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.



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