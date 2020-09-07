Белорусская милиция начала искать пропавшую Марию Колесникову

07.09.2020, 20:08, Новости дня

Милиция Белоруссии начала поиски пропавшего члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой после того, как ее родственники подали заявление в правоохранительные органы.

«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», – говорится в сообщении в Telegram-канале незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

Ранее пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя координационного совета оппозиции Белоруссии не выходят на связь. Пока на связь не выходят Мария Колесникова (член президиума координационного совета), Иван Кравцов и Антон Родненков.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

Сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии обыскали квартиру пропавшего исполнительного секретаря Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова.