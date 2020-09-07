В РФ начало работать беспроводное подключение к Android Auto

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07.09.2020, 19:59, Новости дня

На территории РФ стала доступной беспроводная синхронизация смартфонов с Android Auto. Американская компания Google, являющаяся правообладателем технологии, дала на это официальное разрешение.

По словам экспертов, это означает, что связь с автомобильными системами теперь может осуществляться не только при помощи USB-кабелей, но и в беспроводном режиме.

Как стало известно, беcпроводная связь в автомобиле будет доступна для владельцев смартфонов с установленной операционной системой Android 11. Ранее подобная функция была доступна для владельцев нескольких моделей Samsung Galaxy и Google Pixel. Напомним, что Android 11 должен стать доступным для пользователей уже в этом месяце.



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