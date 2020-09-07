Dacia показала на тизерах новые Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 года

07.09.2020, 19:59, Новости дня

Компания Dacia опубликовала фотографии обновленных моделей Logan, Sandero и Sandero Stepway.

В частности, официальный тизер является анонсом предстоящей презентации, которая состоится уже 29 сентября. Отличить новинки можно по светодиодной головной оптике и задним фонарям, а также модернизированным бамперам. Кроме того, новинка получила улучшенный капот. Эксперты прогнозируют, что новые модели построены на платформе CMF-B.

Под капотом установят дизельные и бензиновые моторы, среди которых окажется 1,5-литровый агрегат на 140 л.с. мощности в топовом исполнении. Также не исключается выход гибридной модификации автомобиля. К концу текущего месяца будут известны все подробности о данных автомобилях.