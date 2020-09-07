 

Коррупцию и войну на Донбассе украинцы считают основными проблемами Украины – опрос

07.09.2020, 19:32, Новости дня

Самыми важными проблемами в Украине жители страны считают коррупцию в государственных органах (48% украинцев) и боевые действия на Донбассе (43%). Об этом свидетельствуют опубликованные 7 августа результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

31% опрошенных назвали проблемой безработицу.

Также украинцев беспокоят низкое качество медицинских услуг (22%), маленькие пенсии (21%) и низкий уровень производства (19%).

Распространение коронавируса и недостаточную социальную защиту бедных проблемой считают по 14% респондентов.

13% украинцев назвали проблемой политическую нестабильность, по 8% – аннексию Крыма и падение курса гривны.

Плохие отношения с Россией проблемой считают 7% опрошенных, преступность – 6%, задержку зарплат – 5%.

Опрос проводился с 30-го по 31 июля 2020 года с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошены были 2472 гражданина Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2% при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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