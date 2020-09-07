 

Коломойский, Боголюбов, Григоришин, Гайдук, Киперман. Кипрский сайт рассекретил список “подозрительных лиц”, получивших гражданство

07.09.2020, 19:32, Новости дня

На Кипре разгорается скандал, связанный с предоставлением гражданства страны лицам, входившим в “зону высокого риска”. Сайт Politis 6 сентября опубликовал ранее засекреченный список из 34 украинцев, россиян и жителей других стран, которых прежние власти натурализовали в обмен на инвестиции.

Перечень президент Кипра Никос Анастасиадис отправил партийным лидерам страны. Сайт получил доступ к документу и решил его обнародовать после того, как его источники в правительстве заверили, что гриф “секретно” с документа снят.

Гражданство Кипра предоставляли “политически значимым лицам” либо тем, кто был обвинен и  осужден в своих странах, или входил в правление компаний, на которые были наложены санкции, утверждает издание.

В списке пятеро украинских бизнесменов:

Игорь Коломойский (гражданство также дали его жене и дочери);
Геннадий Боголюбов;
Константин Григоришин (на момент получения кипрского паспорта являлся гражданином России);
Виталий Гайдук (его супруге дали гражданство на два года раньше);
Михаил Киперман (член наблюдательного совета “Укрнафти”, паспорт получила и его жена).

Гайдук (экс-совладелец ИСД) фигурирует в списке как “политически значимое лицо” – вице-премьер и секретарь СНБО Украины.

Коломойского на момент получения паспорта обвиняли в серии рейдерских захватов с применением силы и грабительских методов ведения бизнеса, а также даче недостоверных показаний в судах.

Григоришину несколько раз запрещали въезд в Украину – за незаконное хранение оружия и за участие в рейдерских атаках. Власти РФ преследовали его за неуплату налогов.

Основная часть подозрительных натурализаций приходится на годы правления президента Димитриса Христофиаса (2008–2013), отмечает Politis.

В 2017 году The Guardian впервые написала, что Коломойский, Боголюбов и Григоришин купили “золотую визу” – паспорта Кипра в обмен на инвестиции в эту страну. Коломойский в 2018 году подтвердил, что у него есть гражданство Украины, Израиля и Кипра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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