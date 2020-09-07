Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари XVII века

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07.09.2020, 19:08, Новости дня

Житель Москвы Юрий Курносов обнаружил скрипку Страдивари конца XVII века, когда приехал в Тульскую область убраться в квартире умершей тети.

Мужчина рассказал, что скрипка раньше принадлежала его дяде, который обращался в Большой театр с просьбой установить ее подлинность, передает Рен ТВ.

Специалисты тогда подтвердили, что инструмент действительно произведен в мастерской Страдивари учениками мастера примерно в 1690 году. Всего в мире насчитывается около 20-30 подобных скрипок.

Курносов добавил, что музыкальный инструмент находится не в идеальном состоянии: у него нет струн, не хватает одного колка. Мужчина планирует отдать скрипку в мастерскую для реставрации и первичной оценки.

Напомним, год назад в Москве пропала коллекция из 16 уникальных музыкальных инструментов, в которую входят струнные, сделанные Страдивари, Гварнери, Амати, Вильома. Коллекция была создана в 1919 году при слиянии нескольких частных коллекций, в 1978 году передана государству.



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